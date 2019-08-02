شكرا لقرائتكم خبر عن مصري يحصل على 1.2 مليون جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بدولة الكويت، نجح في تسوية الخلاف العمالى مع إحدى الشركات الكبرى بصرف مستحقات مواطن مصرى وديا، وبلغت 40 ألف دينار كويتي، بما يعادل مليون ومائتي وخمسون ألف جنيه مصري، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: «الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالكويت بمساعدة ومتابعة مشكلة المهندس (إسلام.ز.ح) الذي يعمل لدى إحدى الشركات في الحصول على مستحقاته، وتواصل المكتب الإعلامي بالوزارة مع المستشار العمالي بالكويت أحمد يوسف لمتابعته توجيهات الوزير لحل شكوي المواطن المصري، وأفاد أنه أجري عدة اتصالات مع الشركة التي يعمل بها المهندس، واستطاع بالطرق الودية حل مشكلته، وحصل على 40 ألف دينار كويتي، أي بما يعادل مليون ومائتي وخمسون الف جنيه مصري».

وحضرت والدة المهندس من القاهرة للوقوف بجانب أبنها المريض والحصول على مستحقاته، ووجها الشكر والتقدير لوزارة القوي العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي على الجهد الذي بذله لحصوله المواطن المصري على كل مستحقاته المالية بالطرق الودية.