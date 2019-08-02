شكرا لقرائتكم خبر عن «أتوم ستروي»: نظام «مالتي دي» لإدارة أكثر من مليون عملية في مفاعل الضبعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نازيتشا لوبانوفا، الخبيرة في القسم الهندسي في «اتوم ستروي إكسبو» إن الشركة تستخدم نظامًا خاصًا بها لإدارة المشروعات الخاصة بها، من بينها مشروع الضبعة.

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وأوضحت «لوبانوفا»، خلال جولة لـ«المصري اليوم» بمقر الشركة في العاصمة الروسية موسكو، أن النظام يسمى «مالتي دي»، الذي حصل على جائزة أفضل برنامج في مجاله عالميًا حتى الآن، من المعرض العالمي لطاقة النووية حيث يتضمن هذا النظام الإداري الإليكتروني الرقمي استخدام 16 أداة تكنولوجية لتتبع أداء المشروعات المختلفة وتقييمها والعمل على إزالة عقبات التشغيل.

وأضافت أن «مالتي دي» هو نظام لتوحيد المعلومات المتاحة من مختلف الاتجاهات رقميًا بحيث نتأكد من وجود أعلى درجات الكفاءة في إدارة رأس المال وأشد درجات التحكم في التكلفة، حيث يقوم بانشاء جداول موحدة غرضها العمل على توحيد كافة العمليات وتنسيق وقتها بحيث تصبح منسقة في إطار واحد إدارة مع توفير الحماية للبيانات المستخدمة والبحث عن أفضل الحلول لكافة العمليات المتعلقة بالتشغيل ومراقبة العمل من موارد لوجستية وبشرية ومادية، والعمل على توجييها بأفضل صورة ممكن بما يضمن تعظيم الاستفادة بكل منها منفردة، وتعظيم استغلالهما مع بعضهم البعض.

كما يحتوي نظام «مالتي دي» على جداول زمنية لمتابعة سير العمل بشكل دقيق، حيث أن مفاعل مثل الضبعة يتجاوز عدد العمليات أثناء فترة البناء المليون عملية، ويتم وضع إطار زمني لكل عملية بشكل دقيق، كما يعمل النظام على التنبؤ بالمشكلات التي يحتمل وقوعها لتلافيها مقدما كما يعمل على التوصل لحلول سريعة لكافة المشكلات التي تواجه العمليات والتشغيل والعمال وشبكة التواصل والموردين.