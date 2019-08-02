شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ«رجال الأعمال»: المستقبل ينطلق من العاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لعقد الدورة السابعة لمؤتمر الشباب رسالة تؤكد إيمان الدولة بهم وبقدرتهم على المشاركة فى صنع المستقبل.

وأضاف «الحوت»، في تصريحات له، أن اختيار انعقاد المؤتمر السابع للشباب لم يكن عشوائيًا، فهو يعد تعبيرًا عن أن المستقبل في شباب مصر يبدأ من العاصمة الادارية الجديدة ويمثل انطلاقة جديدة للدولة المصرية ومرحلة جديدة للمستقبل.

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وتابع أن انطلاق المؤتمر الوطني من العاصمة الإدارية يجذب أنظار العالم إليها وأهميتها كأحد أهم المشروعات القومية والتنموية التى لها عائد اقتصادي واجتماعي مباشر على المواطن.

ودعا رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية إلى ضرورة دمج الشباب فى مختلف منظمات الأعمال وتشجيعهم وتحفيزهم على تحويل أفكارها وطموحاتهم إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع.

واقترح «الحوت» أن يتم عمل نموذج محاكاه لمجالس إدارات منظمات الأعمال من مختلف فئات الشباب في المنتديات القادمة لاكتسابهم الخبرات اللازمة لقيادة العمل الأهلي والاستفادة من الكوادر الشبابية المبدعة والمبتكرة ورواد الأعمال في تطوير الأداء داخل منظمات الأعمال المختلفة، سواء في القاهرة والإسكندرية ومختلف الأقاليم.