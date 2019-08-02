شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يعلن تنفيذ 80% من وحدات «سكن مصر» بالمنصورة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تنفيذ 11232 وحدة سكنية (468 عمارة)، بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر، بمدينة المنصورة الجديدة، وبلغت نسبة الإنجاز 50 %، وجارٍ تنفيذ 4704 وحدات (196 عمارة) بمشروع «سكن مصر»، وبلغت نسبة الإنجاز 80 %.
وأضاف وزير الإسكان، في بيان اليوم الجمعة، أنه جارٍ أيضاً بمدينة المنصورة الجديدة، تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، تضم 2103 وحدات، وبلغت نسبة تنفيذ الفيلات المودرن 35 %، والفيلات الكلاسيك 20 %، وبلغت نسبة تنفيذ 58 عمارة بالإسكان ذي الطابع الساحلي، 17 %.
وأشار الوزير إلى أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 800 م بالجهة الشرقية من كورنيش مدينة المنصورة الجديدة، ويضم الكورنيش (ممشى- كافيتريات- برجولات- مقاعد- حارة دراجات- ملاعب- مناطق للقراءة والإنترنت- مناطق ألعاب للأطفال)، بينما بلغت نسبة تنفيذ 1.4 كم بالجهة الغربية من الكورنيش، 48 %.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار أنه جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات المرافق، وتشمل شبكات مياه الشرب، وبلغت نسبة إنجازها 20 %، وشبكات الصرف الصحى، وبلغت نسبة إنجازها 52 %، وشبكات الطرق، وبلغت نسبة إنجازها 30 %، بجانب تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، وهى (مدرستان للتعليم الأساسى، وبلغت نسبة التنفيذ 15 %- 8 أسواق تجارية بالمناطق (1، 2، 3، 4)، وبلغت نسبة التنفيذ 44 %- مركز صحى، وبلغت نسبة التنفيذ 20 %).
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