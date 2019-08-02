شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تنظم 3 مسابقات للقراءة لتنمية القدرات والملكات الإبداعية للطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم الإدارة العامة للمكتبات بوزارة التربية والتعليم، مسابقة «فرسان القراءة» في الفترة من 1 أغسطس الجاري حتى 31 أكتوبر المقبل، وذلك في إطار توجيهات الوزير الدكتور طارق شوقي بالاهتمام بتنمية مهارة القراءة لدى طلاب المدارس.

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وتهدف المسابقة إلى تنمية قدرة الطلاب على الاستيعاب والتحليل، بالإضافة إلى زرع التفكير الإبداعي في نفوس الطلاب، من خلال مناقشة كل مرحلة في موضوعات متعددة.

كما تنظم الإدارة العامة للمكتبات مسابقة «المعسكرات والمكتبات المتميزة»، والتي تهدف إلى ممارسة الطلاب مجموعة من البرامج والهوايات المحببة إلى النفس بطريقة منظمة، وقضاء أوقات في أنشطة جماعية ممتعة ومفيدة، فضلًا عن تنمية القدرات والملكات الإبداعية لدى الطلاب، وتستمر حتى 31 أغسطس الجاري.

ولزيادة الوعي بأهمية القراءة لدى الطلاب، تنظم الإدارة العامة للمكتبات مسابقة المشروع القومي للقراءة «اقرأ وارتقِ»، التي تستمر حتى 31 ديسمبر المقبل. وتتمثل أهدافها في تعزيز الكتاب ودعم القراءة، وبناء إنسان قوى بفكره ووعيه، بالإضافة إلى خلق روح المنافسة بين الطلاب.