شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تنظم 3 مسابقات للقراءة لتنمية القدرات والملكات الإبداعية للطلاب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تنظم الإدارة العامة للمكتبات بوزارة التربية والتعليم، مسابقة «فرسان القراءة» في الفترة من 1 أغسطس الجاري حتى 31 أكتوبر المقبل، وذلك في إطار توجيهات الوزير الدكتور طارق شوقي بالاهتمام بتنمية مهارة القراءة لدى طلاب المدارس.
وتهدف المسابقة إلى تنمية قدرة الطلاب على الاستيعاب والتحليل، بالإضافة إلى زرع التفكير الإبداعي في نفوس الطلاب، من خلال مناقشة كل مرحلة في موضوعات متعددة.
كما تنظم الإدارة العامة للمكتبات مسابقة «المعسكرات والمكتبات المتميزة»، والتي تهدف إلى ممارسة الطلاب مجموعة من البرامج والهوايات المحببة إلى النفس بطريقة منظمة، وقضاء أوقات في أنشطة جماعية ممتعة ومفيدة، فضلًا عن تنمية القدرات والملكات الإبداعية لدى الطلاب، وتستمر حتى 31 أغسطس الجاري.
ولزيادة الوعي بأهمية القراءة لدى الطلاب، تنظم الإدارة العامة للمكتبات مسابقة المشروع القومي للقراءة «اقرأ وارتقِ»، التي تستمر حتى 31 ديسمبر المقبل. وتتمثل أهدافها في تعزيز الكتاب ودعم القراءة، وبناء إنسان قوى بفكره ووعيه، بالإضافة إلى خلق روح المنافسة بين الطلاب.
كانت هذه تفاصيل خبر «التعليم» تنظم 3 مسابقات للقراءة لتنمية القدرات والملكات الإبداعية للطلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.