شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يبحث مع مجموعة «الحكير السعودية» زيادة استثماراتها في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز التجارة الداخلية، مجموعة من الشركات الاستثمارية، برئاسة الشيخ عبدالمحسن الحكير، رئيس مجموعة شركات الحكير السعودية، ورجل الأعمال أشرف دوس، رئيس مجلس إدارة فيرن برو جلوبال، والمهندس شريف يونس، الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك لمناقشة إمكانية ضخ استثمارات مباشرة في مجموعة من الفرص التجارية النوعية.

وأكد وزير التموين أن السوق المصرية واعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة في قطاع التجارة الداخلية الذي يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار، مشيرا إلى أن المناخ الاستثماري الراهن في مصر يتيح العديد من الفرص الجاذبة لمزيد من الاستثمارات.

من جهته، قال الدكتور إبراهيم عشماوى: إن «قطاع التجارة في مصر يعتبر من اهم القطاعات الواعدة والجاذبة للاستثمارات الأجنبية والعربية حاليا»، موضحا أن إجمالي ما تم طرحه من فرص استثمارية حقيقية على كلاً من القطاع الخاص المحلي والأجنبي خلال العامين الماضيين يقدر بـ٥٠ مليار جنيه لعدد ١٨ مشروعا في ١١ محافظة على مساحة ٣٦٠ فدانا، ومتوقع أن توفر تلك المشروعات حوالي ٤٠٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف رئيس جهاز تنمية التجارة أن وزارة التموين، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، تسابق الزمن لتهيئة الفرص الاستثمارية وتجهيز وترفيق وطرح الأراضى بالتنسيق مع المحافظين لتكون جاهزة لإنشاء مشروعات كبري في مجال التجارة بأنشطتها المختلفة، مشيرا إلى أن الجهاز وضع خريطة استثمارية طموحة للأنشطة التجارية تستهدف توفير كافة الاحتياجات التجارية في محافظة بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية ومنها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك، الامر الذي من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية لكل محافظة.

وزير التموين يبحث مع مجموعة «الحكير السعودية» تعزيز استثماراتها في مصر

وزير التموين يبحث مع مجموعة «الحكير السعودية» تعزيز استثماراتها في مصر

وذكر «عشماوي» أن متوسط كل محافظة من المناطق اللوجيستية التي يبلغ مساحتها 20 فدانا يبلغ 1 إلى 2 منطقة لوجيتسية، وأكثر من مركز تجاري وسوقين تجاريين للجملة ونصف الجملة على مساحة 20 إلى 30 فدانا، إضافة إلى السلاسل التجارية التي تحتاجها كل محافظة نحو 4 سلاسل تجارية، مشيرا إلى أنه جاري العمل على ذلك خلال الـ4 سنوات المقبلة الأمر الذي يحدث نقلة نوعية في الاستثمار التجارى في مصر.

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وقال الشيخ عبدالمحسن الحكير، رئيس مجموعة شركات الحكير السعودية، إن مصر تعد سوقاً واعداً للمستثمرين من كافة دول العالم نظراً لحجم السوق المصري واحتياجاته المتنامية للاستثمار في قطاعات عديدة منها قطاع الزراعة والتجارة واللوجستيات وغيرها من القطاعات، موضحا أن دولة السعودية تحرص على القيام بدورها تجاه الاقتصاد المصري، وتعزيز قدراته لدفع التنمية الاقتصادية قدما، موضحا أنه مهتم بالمشاركة بالمشروعات المصرية خاصة الزراعية والمناطق اللوجيتسية.

وثمن «الحكير»، خلال اللقاء، جهود القيادة المصرية في تطوير اقتصادها، من خلال دعوة الاستثمارات العالمية للمشاركة في تطوير الاقتصاد المصري.

بدوره، قال أشرف دوس: إنه «جاري دراسة تأسيس شركة مع الشيخ عبدالمحسن الحكير رئيس مجموعة شركات الحكير السعودية، للتوسع في إنشاء منافذ الهايبر ماركت بالمحافظات، موضحا أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في المنافذ والمخازن، سيئودى إلى تراجع الأسعار وتقليل فاقد المواد الغذائية والخضروات والفاكهة».

وأضاف «دوس» أن الهدف من الشراكة مع الجانب السعودي في إنشاء منافذ جديدة هو تحديث منظومة التجارة الداخلية في مصر، وتطبيق هذا النموذج في كل المحافظات ليصل المنتج إلى المستهلك بأفضل جودة وأقل أسعار ممكنة.

وطالب شريف يونس، الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، والدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بضرورة توفير أراضي بمواقع مميزة بالمحافظات ومرفقه لإنشاء تلك المشاريع عليها لخدمة المواطنين في المحافظات، مضيفا أن الاستثمار في المحافظات واعد خاصة في قطاع التجارة الداخلية، حيث يعتبر هذا القطاع الرائد كثيف الاستثمار وكثيف التشغيل بما يوفرة من نقلة نوعية في ثقافة الاستهلاك للمواطن المصرى.

وأشار «يونس» إلى أن مساهمة قطاع التجارة الداخلية 18% من إجمالي الناتج المحلي ويسهدف جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوي، زيادة هذة النسبة إلى 21 % خلال الثلاث سنوات القادمة.