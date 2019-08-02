شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تبدأ تلقي تحويلات الطلاب القدامى ونقل القيد السبت (الشروط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ مكتب التحويلات المركزي بجامعة القاهرة في تلقي طلبات التحويلات ونقل القيد للطلاب القدامى اعتبارا من السبت وحتى نهاية شهر أغسطس الجاري، على أن تسلم الملفات وطلبات التحويلات ورقياً فقط، وتسلم باليد لمكاتب التحويلات.

وأقر مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، شروط التحويل بحيث يكون بالنسبة لطلاب الفرق الأعلى ويتم مركزيًا من خلال مكتب التحويلات المركزي بالجامعة، بحيث لا يقل التقدير العام للطالب عن ممتاز للتحويل لكلية الهندسة وكليات المجموعة الطبية، وجيد جداً بالنسبة لبقية الكليات العملية الأخرى، وتقدير جيد للكليات النظرية، في ضوء إمكانيات الكليات والطاقة الاستيعابية بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها والشروط الداخلية للكليات، والتزام الطالب بإثبات محل إقامته في النطاق الجغرافي لجامعة القاهرة، وتكون الأولوية في التحويل للطلاب الحاصلين على المجاميع الأعلى، وتطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن الطلاب المكفوفين والمعاقين والمفصولين.