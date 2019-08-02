شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تعلن موعد بدء التحويلات للطلاب القدامى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، بدء مكتب التحويلات المركزى عمله اعتبارا من الأحد الموافق 4 أغسطس بمقر مبنى «هـ» بالمدينة الجامعية طلبة، لتلقي طلبات الطلاب القدامي الراغبين في التحويل إلى كليات جامعة عين شمس للعام الجامعي «2019\2020»، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يستمر العمل في المكتب يوميا من العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا.

وقال «سعود»، في بيان اليوم، الجمعة: إن «مكتب التحويلات سوف يتلقى الطلبات مستوفاة الأوراق باليد ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد، وسوف يتم إرسال أصول بيانات الحالة مباشرة إلى الكلية المراد التحويل إليها على أن يكون متضمناً موافقة صريحة على التحويل»، لافتا أنه على الطلاب الراغبين في التحويل مراجعة الشروط المعلنة بكل كلية.