شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد» لطقس السبت (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً السبت، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية.

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والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «25- 35»، الإسكندرية «25- 32»، قنا «26 – 42»، الأقصر «28– 43»، أسوان «29– 43».