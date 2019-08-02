شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التقدم للمسابقة المركزية لطلاب الدبلومات للالتحاق بـ3 كليات الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة (نظام الخمس سنوات) بعد الإعدادية من التخصصات (التجارية والزراعية والتجارية «شعبة القانون») للمسابقة المركزية للالتحاق بإحدى كليات (التجارة والزراعة والحقوق)، اعتبارا من الأحد 4 أغسطس حتى الخميس 29 أغسطس، ويتم عقد امتحان المسابقة المركزية لخريجي أعوام 2017، و2018، و2019 اعتبارا من 9 إلى 12 سبتمبر، ويسمح بتأدية الامتحان باللغة الفرنسية بدلا من اللغة الإنجليزية، للطلاب الذين درسوا بعض المقررات باللغة الفرنسية.

وأشار المجلس، في بيان اليوم، الجمعة، إلى أن الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الفنية التجارية للالتحاق بإحدى كليات التجارة يتم عقد امتحان المسابقة الموحدة لخريجي أعوام 2017، 2018، 2019 بنسبة 70% فأكثر من المجموع الكلى للراغبين في الالتحاق بإحدى كليات التجارة بالجامعات المصرية، على أن يكون التقديم متاحا حتى 8 أغسطس وتعقد الامتحانات خلال الفترة من 2 إلى 5 سبتمبر، وتشمل المستندات المطلوبة للتقديم أصل الشهادة وصورة منها، وأصل شهادة الميلاد وصورة منها، وأصل البطاقة الشخصية وصورة منها، وعدد 3 صور شخصية.