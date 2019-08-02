شكرا لقرائتكم خبر عن 14 ألفًا من طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية يتقدمون للتنسيق للالتحاق بالجامعات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، المشرف العام على التنسيق، أن مكاتب التنسيق الرئيسية بالقاهرة والإسكندرية وأسيوط مازالت تتلقى أوراق تنسيق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، حيث تقدم بأوراقهم حتى الآن نحو 14 ألف طالب.
وقال «عطا»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: إن «8 أغسطس المقبل، الفرصة الأخيرة لتسجيل الرغبات إلكترونياً وتسليم الملف ورقياً لمكاتب التنسيق لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية»، موضحا أن باب التسجيل سيكون معلقاً فقط للطلاب الذين تتأخر نتائجهم من الشهادات الأجنبية مثل الشهادة الإنجليزية.
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