شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام المساعد للجامعة العربية يشارك في تنصيب رئيس موريتانيا المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، والوزير مفوض رائد علي الجبوري، مدير إدارة شمال أفريقيا نيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية حفل تنصيب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس جمهورية موريتانية الإسلامية الجديد بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وشهدت موريتانيا تسليم وتسلم للسلطة بين رئيسين منتخبين، مع أداء الغزواني اليمين ليخلف محمد ولد عبد العزيز، وذلك في حفل تنصيب حضره نحو 5 آلاف مدعو بينهم 11 رئيس دولة أفريقية.