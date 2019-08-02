شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: يجوز تأخير الصلاة إذا تعارضت مع وقت المحاضرات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حول تعارض وقت الصلاة مع وقت المحاضرات، جاء نصه:"ماذا أفعل إذا تعارض وقت الصلاة مع وقت المحاضرات؟ وهل تجب الصلاة في أول وقتها؟"
وقالت دار الإفتاء: يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إذا كان هناك داعٍ معتبر، ومن الدواعي المستحسنة ما ورد في واقعة السؤال من الالتزام بالجداول واللوائح لنظام المحاضرات، أما إذا لم يكن هناك عذر فيجب المسارعة إلى أداء الصلاة في أول وقتها؛ لقوله تعالى: "إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا" "النساء: 103".
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