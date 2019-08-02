شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعلن حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات استعدادًا لعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك مؤكداً على رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة والتأكيد على تواجد الأطباء والأطقم البشرية وتوفير الادوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية اللازمة بكافة المستشفيات، مشددًا على تفعيل غرفة العمليات على مدار 24 ساعة لاستقبال أى شكاوى والتعامل الفورى معها الى جانب قيام مرفق الاسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الاسعاف .

وشدد راشد، فى بيان اليوم، على إلغاء الاجازات لرؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية خلال أيام عيد الأضحى المبارك والتصدى بكل قوة حيال أى شكل من اشكال التعدى والبناء المخالف والاهتمام بأعمال النظافة وتهيئة الاجواء المناسبة امام المواطنين لقضاء اجازة العيد بالمتنزهات والحدائق العامة والتنسيق مع شرطة المرافق لمنع اية تعديات او اشغالات والتصدى الفورى لها .

ووجه المحافظ مدير مديرية التموين بالتنسيق مع رؤساء الاحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على شوادر اللحوم والمحال التجارية لمتابعة الاسعار والتأكد من توافر السلع بالمجتمعات الاستهلاكية ومتابعة المخابز ومستودعات البوتاجاز وزيادة المعروض من اللحوم قبل العيد وبأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط ومحدودى الدخل والتنبيه على جميع المحلات والتجار بالالتزام بالأسعار المعلنة.

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وأكد راشد، على مديرية الطب البيطرى بمواصلة التعاون مع الصحة والتموين بتكثيف التواجد لمراقبة المجازر للتاكد من ضمان جودة وصلاحية اللحوم المذبوحة حفاظاَ على صحة المواطنين مع استمرار فتح المجازر طوال ايام العيد لاستقبال مذبوحات الاهالى .

وشدد راشد، على مديرى المديريات الخدمية ورؤساء الأحياء والمراكز بتشديد الرقابة على المنشأت السياحية والسلاسل التجارية للتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاَ على حياة المواطنين .

كما أكد محافظ الجيزة، على شركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة تواجد الفنين على مدار 24 ساعة وتفعيل غرف العمليات لاستقبال أى شكاوى طوال أيام عيد الاضحى المبارك والتأكد من تواجد الاطقم الفنية والسائقين للتعامل الفورى حيال أى شكاوى .