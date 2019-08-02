"زمالة المعلمين" يصرف 2 مليون جنيه لـ100 معلم من أصحاب الأمراض المستعصية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية، إنه منذ توقيع عقد التأمين التكافلى الجديد، عن طريق بنك التنمية الصناعية فى شهر أبريل الماضى، تم صرف مبلغ 20 مليون جنيه للمعلمين أصحاب الأمراض المستعصية طبقاً للاتفاق المبرم بواقع 20 ألف جنيه لعدد 100 معلم.
وطالب الزناتى، فى بيان، رؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية بضرورة إبلاغ جميع الإدارات التعليمية لإبلاغ جميع المعلمين فى المحافظات والمراكز والقرى، لاستفادة المعلمين أصحاب الأمراض المستعصية بالمبالغ المخصصة لهم للمساهمة في نفقات العلاج متمنياً لهم الشفاء العاجل.
وأوضح أن العقد يتضمن أمراض "السرطان، الفشل الكلوى، زرع أحد الأعضاء الرئيسية، الجلطة الدماغية "السكتة الدماغية"، جراحة الشريان الأورطى".
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