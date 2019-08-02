شكرا لقرائتكم خبر عن فتح حديقة بانوراما الجيزة مجانًا وتوزيع 150 ألف كيس قمامة فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه سيتم فتح حديقة بانوراما الجيزة أمام المواطنين بطريق الفيوم مجاناً طوال أيام العيد.

وأضاف راشد، فى بيان اليوم، أن هيئة النظافة ستوزع 150 الف كيس قمامة على رواد الحدائق والمتنزهات، مؤكداً على رئيس هيئة النظافة على ضرورة تجهيز الحملات والعمال والتركيز على أماكن دور العبادة وساحات الصلاة والحدائق والمتنزهات والمحاور الرئيسية بالمحافظة ورفع كفاءة وجاهزية الحدائق والمسطحات الخضراء بالشوارع والميادين .

ورفعت محافظة الجيزة حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، كما الغت الأجازات فى المديريات الخدمية خاصة التموين والصحة والأوقاف وهيئات النظافة.