شكرا لقرائتكم خبر عن "وزير التموين" يبحث مع مجموعة "الحكير السعودية" تعزيز استثماراتها فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد اول الوزير ورئيس جهاز التجارة الداخلية، مجموعة من الشركات الاستثمارية برئاسة الشيخ عبد المحسن الحكير رئيس مجموعة شركات الحكير السعودية، ورجل الأعمال أشرف دوس رئيس مجلس إدارة فيرن برو جلوبال، والمهندس شريف يونس الرئيس التنفيذى للشركة، وذلك لمناقشة إمكانية ضخ استثمارات مباشرة فى مجموعة من الفرص التجارية النوعية .

وأكد وزير التموين، أن السوق المصرية واعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة فى قطاع التجارة الداخلية الذى يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار، مؤكدا أن المناخ الاستثمارى الراهن فى مصر يتيح العديد من الفرص الجاذبة لمزيد من الاستثمارات .

وقال عشماوى، أن قطاع التجارة فى مصر يعتبر من اهم القطاعات الواعدة والجاذبة للاستثمارات الأجنبية والعربية حاليا، موضحا أن إجمالى ما تم طرحة من فرص استثمارية حقيقية على كلاً من القطاع الخاص المحلى والأجنبى خلال العامين الماضيين يقدر بـ 50 مليار جنيه لعدد 18 مشروع فى 11 محافظة على مساحة 360 فدان ومتوقع أن توفر تلك المشروعات حوالى 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .

وتابع رئيس جهاز تنمية التجارة، أن وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، تسابق الزمن لتهيئة الفرص الاستثمارية وتجهيز وترفيق وطرح الأراضى بالتنسيق مع المحافظين لتكون جاهزة لإنشاء مشروعات كبرى فى مجال التجارة بأنشطتها المختلفة .

وقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز وضع خريطة استثمارية طموحة للأنشطة التجارية تستهدف توفير كافة الاحتياجات التجارية فى محافظة بناءا على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية ومنها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك، الامر الذى من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية لكل محافظة .

واستعرض عشماوى، أن متوسط كل محافظة من المناطق اللوجيستية التى يبلغ مساحتها 20 فدانا يبلغ 1 إلى 2 منطقة لوجيتسية، وأكثر من مركز تجارى وسوقين تجاريين للجملة ونصف الجملة على مساحة 20 إلى 30 فدانا، إضافة إلى السلاسل التجارية التى تحتاجها كل محافظة نحو 4 سلاسل تجارية، مشيرا إلى أنه جارى العمل على ذلك خلال الـ4 سنوات المقبلة الامر الذى يحدث نقلة نوعية فى الاستثمار التجارى فى مصر.

وقال الشيخ عبد المحسن الحكير رئيس مجموعة شركات الحكير السعودية، أن مصر تعد سوقاً واعداً للمستثمرين من كافة دول العالم نظراً لحجم السوق المصرى واحتياجاته المتنامية للاستثمار فى قطاعات عديدة منها قطاع الزراعة والتجارة واللوجستيات وغيرها من القطاعات ، مشيرا إلى أن دولة السعودية تحرص على القيام بدورها تجاه الاقتصاد المصري، وتعزيز قدراته لدفع التنمية الاقتصادية قدمًا، موضحًا أنه مهتم بالمشاركة بالمشروعات المصرية خاصة الزراعية والمناطق اللوجيتسية .

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وثمن الحكير، خلال اللقاء، جهود القيادة المصرية فى تطوير اقتصادها، من خلال دعوة الاستثمارات العالمية للمشاركة فى تطوير الاقتصاد المصرى .

فيما قال أشرف دوس، أنه جارى دراسة تأسيس شركة مع الشيخ عبد المحسن الحكير رئيس مجموعة شركات الحكير السعودية، للتوسع فى إنشاء منافذ الهايبر ماركت بالمحافظات، موضحا أن استخدام التكنولوجيا الحديثة فى المنافذ والمخازن، سيئودى إلى تراجع الأسعار وتقليل فاقد المواد الغذائية والخضروات والفاكهة.

وأضاف دوس، أن الهدف من الشراكة مع الجانب السعودى فى إنشاء منافذ جديده هو تحديث منظومة التجارة الداخلية فى مصر، وتطبيق هذا النموذج فى كل المحافظات ليصل المنتج إلى المستهلك بأفضل جودة وأقل أسعار ممكنة.

وطالب شريف يونس، الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، والدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بضرورة توفير أراضى بمواقع مميزة بالمحافظات ومرفقه لإنشاء تلك المشاريع عليها لخدمه المواطنين فى المحافظات .

وأضاف يونس، أن الاستثمار فى المحافظات واعد خاصة فى قطاع التجارة الداخلية، حيث يعتبر هذا القطاع الرائد كثيف الاستثمار وكثيف التشغيل بما يوفرة من نقلة نوعية فى ثقافة الاستهلاك للمواطن المصرى.

وأشار يونس إلى أن مساهمة قطاع التجارة الداخلية 18 % من اجمالى الناتج المحلى ويسهدف جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوى، زيادة هذة النسبة إلى 21 % خلال الثلاث سنوات القادمة.