"الاصلاح الزراعى": طرح 200 عجل بالأسواق أضحية للعيد بسعر مخفض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، إنه تم طرح 200 عجل مبدئيا فى السوق كأضحية من مشروعات الإصلاح الزراعى، مشيرا إلى فتح باب الحجز فى مقر الجمعية أو بمحطة قوسينا بالمنوفية.
وأضاف رئيس الجمعية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المنتجات المطروحة أضحية بلدية، وتبدا أوزان من 400 إلى 500 كيلو، مؤكدًا أن الأسعار هى نفس أسعار وزارة الزراعة المعلنة، مؤكدا على المتقدم للحجز تسجيل رقمه ودفع مقدم لثمن العجل، ويستكمل باقى ثمنه عند الاستلام، وذلك فى إطار مساهمة مزارعى الاصلاح الزراعى فى تخفيض اسعار اللحوم بالأسواق فى عيد الأضحى.
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