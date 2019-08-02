شكرا لقرائتكم خبر عن "العمل الدولية" تشيد بتجربة مصر فى تطوير تفتيش العمل والسلامة المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت مصر ممثلة فى وزارة القوى العاملة، تجربتها الناجحة فى تطوير تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، فى 11 محافظة، على مستوى 26 مكتب للتفتيش، ضمت 120 مفتشًا، مطالبة بدعم منظمة العمل الدولية لاستكمال باقى مكاتب التفتيش بالكامل بمصر.

جاء ذلك أمام ممثلى 7 دول عربية هي، السعودية، واليمن، وسوريا، والعراق، وفلسطين، ولبنان ومصر وتونس، المشاركين فى فاعليات ورشة العمل شبه الإقليمية حول تخطيط الامتثال الاستراتيجى لمفتشات العمل.. بلبنان، وتنظمها منظمة العمل الدولية .

وأشاد الدكتور أمين رويدات، المستشار الإقليمى لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية للمنطقة العربية بمنظمة العمل الدولية بجنيف، بتجربة مصر الناجحة والإصرار على استكمال التفتيش بالنظام الإلكتروني، مطالبًا بدعم واستكمال المشروع الناجح بمصر، وأعرب جيوا كيم مسؤول دائرة العمل بالمنظمة عن سعادته بالتجربة المصرية، واعدا بدعم المشروع المصرى فى مرحلته القادمة لحرص وإصرار وزارة القوى العاملة المصرية على التطوير.

وكانت وزارة القوى العاملة كلفت، أيمن ربيع وكيل الوزارة للسلامة والصحة المهنية بالمشاركة فى ورشة العمل بالعاصمة بيروت، وعرض تجربة مصر فى تطوير منظومة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية للتحويل من الاعتماد على النظام الورقى للنظام الإلكتروني، وتعزيز الدور الإرشادى والتوعوى لمفتشى العمل والسلامة، لتحقيق مستويات أعلى من التوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية.

وأكد وكيل الوزارة أهمية استكمال مشروع التنافسية بنسبة 100% بمديريات القوى العاملة ومكاتبها على مستوى 27 محافظة، لتطوير منظومة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية مؤكدا أن المراحل التى تم تنفيذ المشروع فيها أثبتت مدى اسهامه فى تطوير منظومة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، لافتا إلى أنه لو توفر الدعم المالى لهذا المشروع سيتم تعميمه على كافة المحافظات، حيث ثبت أن مشروع "التنافسية" الذى طبقته الحكومة المصرية هو الأفضل من ضمن 23 مشروعا تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذها فى بلدان العالم.

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كما تناول أيمن ربيع، المكاسب التى حققها العمال فى ظل قانون العمل 12 لسنة 2003، فضلا عن ما تقوم به وزارة القوى العاملة المصرية من تطوير وتجهيز ورفع كفاءة واستكمال الأعمال الإنشائية فى 38 مركزا ثابتا على مستوى مديريات القوى العاملة بالمحافظات، فضلا عن تطوير 13 وحدة متنقلة لتدريب الشباب بالقرى والنجوع من خلال وزارة الإنتاج الحربي، فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجا، للتدريب على المهن والحرف المطلوبة فى سوق العمل الداخلى والخارجي، من أجل التشغيل بتوفير وظائف لائقة لرفع شأن المواطن المصري.