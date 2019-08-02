الأم وابنها تجار مخدرات.. سقطا في أرض اللواء بـ 10 كيلو بانجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكن ضباط مباحث العجوزة من ضبط إحدى السيدات وابنها؛ لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما 10 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر.

تحريات المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، توصلت إلى اتجار سيدة "43 سنة"، وابنها عاطل "20 سنة" في المواد المخدرة، وأنهما يتخذان منطقة أرض اللواء مسرحا لنشاطهما الآثم.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد أحمد عادل رئيس مباحث أرض اللواء من ضبطهما أثناء تواجدهما بمنطقة أرض اللواء بدائرة القسم، وبحوزتهما 5 لفافات كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلو جرامات وهاتفي محمول.

يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على استهداف وضبط العناصر الإجرامية متجري وحائزي المواد المخدرة.