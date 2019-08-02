قبل ترويجها على الأهالي بالسويس.. ضبط 10 أطنان جبن وسمن مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن السويس تاجر مواد غذائية، سبق اتهامه والحكم عليه في قضيتين تموينيتين؛ لتجميعه كميات من منتجان الألبان مجهولة المصدر، تمهيدا لتوزيعها على المحلات التجارية وبيعها للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ضبطت كميات كبيرة من عبوات الأجبان والسمن، بلغ وزنها 9.250 طن مجهولة المصدر ودون علامات تجارية ومستندات تدل على مصدرها.

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على المواطنين؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.