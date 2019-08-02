حرس الحدود يضبط 18 قنبلة معدة للتفجير ويدمر فتحتي نفق بشمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

نجحت قوات حرس الحدود، في ضبط 18 قنبلة معدة للتفجير و46 مقذوفا نصف بوصة و20 دانة هاون ومدفع، واكتشاف وتدمير 2 فتحة نفق جديدة على الشريط الحدودي بشمال سيناء بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين.

يأتي ذلك خلال مواصلة رجال حرس الحدود نشاطهم بكل عزيمة وإصرار للتصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف المساس بالأمن القومى المصرى عبر الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية خلال الشهر الماضي.

كما تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط 300 كيلو جرام لمادة اليوريا التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة، كما تم ضبط 1855 كيلو جراما لجوهر الحشيش المخدر و392 ألف قرص لعقار الترامادول والكبتاجون المخدر و2486 كيلو جراما لنبات البانجو و1250 كيلو جراما لبذور البانجو والخشاش و6 كيلو جرامات لمادة الهيروين.

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وفى إطار تنفيذ حملات القضاء على الزرعات المخدرة بوسط سيناء، تم ضبط وتدمير 63 مزرعة لنبات البانجو بإجمالى مساحة تقدر بـ23 فدانا، كما تم ضبط 9 بنادق ومسدس أنواع وكميات من الذخيرة المختلفة الأعيرة وضبط 18 قنبلة معدة للتفجير و46 مقذوفا نصف بوصة و20 دانة هاون ومدفع وضبط 8 هواتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية و994 جهاز GPS، وضبط 12 جهازا للكشف والتنقيب عن المعادن و4600 كيلو جرام للحجارة المخلوطة بخام الذهب، و179 ألف قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل احتواؤها على مواد مسرطنة و2080 علبة أدوية غير خالصة الرسوم الجمركية.

ونجحت أيضا قوات حرس الحدود في إحباط محاولة الهجرة غير الشرعية عبر الحدود لـ(431) فردا من جنسيات مختلفة، والتحفظ على 90 عربة ودراجة نارية و2 مركب صيد تستخدم فى أعمال التسلل والتهريب، كما تم ضبط 65 فردا من المهربين والخارجين عن القانون وتمت إحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيالهم.

ويواصل رجال حرس الحدود جهودهم المكثفة على مدار الساعة لتأمين الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

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