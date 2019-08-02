مصر | "ادعى سقوطها من علو".. مفاجآت جديدة في واقعة قتل مهندس زراعي لزوجته بأوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ادعى سقوطها من علو".. مفاجآت جديدة في واقعة قتل مهندس زراعي لزوجته بأوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، بأن المهندس الزراعي المتهم بقتل زوجته إثر ضربها بقدمه، بمنطقة أوسيم، ادعى سقوطها من علو، ما أسفر عن إصابتها بكسر بالفقرة العنقية بالعمود الفقري، وبعد نقله لها لمستشفي القصر العيني، صحبة شقيقه، ووفاتها متأثرة بإصابتها بعد مكوثها 3 أيام داخل المستشفى، وأبلغ ابنيها شقيقة والدتهما "خالتهما"، عما حدث وتعدى والدهما على والدتهما بالضرب محدثا إصابتها التي أودت بحياتها، مشيرة إلى أن عائلة المجني عليها تشاجروا مع زوجها، وأبلغوا الشرطة، ما دفعه إلى الهرب خشية من القبض عليه، وبالتوصل لمكان هروبه تمكنت القوات من ضبطه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم متزوج المجني عليها منذ 17 عاما، ولديهما 3 أبناء محمد 16 سنة، روفيدة 13 سنة، فوزي 10 سنوات.

وأضافت التحقيقات أن المتهم كان يسئ معاملة نجله الأكبر، ما دفعه لترك المنزل منذ عامين، والمكوث بمنزل جده، موضحة إلى أن المتهم يمتلك منزلين بجانب بعض بمركز أوسيم، وكان يقطن بهما زوجتيه، ويوم الجريمة تشاجرت الزوجة الثانية مع الأولي، واشتكت لزوجها، ما أثار غضبه، وقلل مصروف البيت لزوجته الاولى.

وتابعت التحقيقات، أن زوجته الأولي طلبت منه زيادة المصروف، فرفض وتشاجر معها، متعديا عليها بالضرب بقدمه على ظهرها محدثا إصابتها التي أودت بوفاتها.

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كانت توصلت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن المهندس الزراعي المتهم بقتل زوجته، بسبب مصروف البيت، بمنطقة أوسيم، وتبين يدعى "هاني.م" 45 سنة، تشاجر مع زوجته هدي.ن 38 سنة، ربة منزل، بسبب شكواها من تقليله مصرف البيت، وتطورت المشاجرة بينهما فتعدى عليها بالضرب بقدمه على ظهرها أمام طفليهما، أصابها بكسر بالفقر ة العنقية، ونقلت على إثرها إلى المستشفي، ثم توفيت بعد 3 أيام من وصولها المستشفي.

وأوضحت التحريات أن المتهم دائم التشاجر مع زوجته، وإنفصل عنها منذ عدة سنوات، وتزوج من أخري، ثم تزوج من زوجته الأولى مرة أخري، مشيرة إلى أنه كان يسئ معاملتها.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود إشارة للمقدم مجدي موسي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، من مستشفي القصر العيني بوصول هدي.ن ربة منزل مصابة بكسر بفقرات العمود الفقري، وتوفيت بعد 3 أيام من وصولها المستشفي.

وبينت تحريات العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، إلى أن زوجها وراء وفاتها بعد تعديه عليها بالضرب إثر نشوب مشاجرة بينهما، وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، من القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.