أخبار مصر | "حرس الحدود" تضبط 18 قنبلة و20 دانة و392 ألف قرص مخدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حرس الحدود" تضبط 18 قنبلة و20 دانة و392 ألف قرص مخدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل رجال حرس الحدود نشاطهم بكل عزيمة وإصرار للتصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف المساس بالأمن القومي المصري عبر الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، حيث تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضي من اكتشاف وتدمير 2 فتحة نفق جديدة على الشريط الحدودى بشمال سيناء بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين، وضبط 300 كيلو جرام لمادة اليوريا التي تستخدم في تصنع العبوات الناسفة.

كما تم ضبط 1855 كيلو جرام لجوهر الحشيش المخدر و392 ألف قرص لعقار الترامادول والكبتاجون المخدر و2486 كيلو جرام لنبات البانجو و1250 كيلو جرام لبذور البانجو والخشاش و6 كيلو جرام لمادة الهيروين.

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وفي إطار تنفيذ حملات القضاء على الزرعات المخدرة بوسط سيناء تم ضبط وتدمير 63 مزرعة لنبات البانجو بإجمالي مساحة تقدر بـ23 فدانا، كما تم ضبط 9 بندقية ومسدس أنواع وكميات من الذخيرة المختلفة الأعيرة وضبط 18 قنبلة معدة للتفجير و46 مقذوفا نصف بوصة و20 دانة هاون ومدفع وضبط 8 هواتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية و994 جهاز GPS، وضبط 12 جهازا للكشف والتنقيب عن المعادن.

وضبط 4600 كيلو جرام للحجارة المخلوطة بخام الذهب، و179 ألف قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل احتوائها على مواد مسرطنة وضبط 2080 علبة أدوية غير خالصة الرسوم الجمركية، كما تم إحباط محاولة الهجرة غير الشرعية عبر الحدود لعدد 431 فردا من جنسيات مختلفة، والتحفظ على 90 عربة ودراجة نارية و2 مركب صيد تستخدم في أعمال التسلل والتهريب، كما تم ضبط 65 فردا من المهربين والخارجين عن القانون وتم إحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

كما يواصل رجال حرس الحدود جهودهم المكثفة على مدار الساعة لتأمين الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجة للدولة.