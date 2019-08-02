شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يعلن إدراج 13 مدرسة جديدة في العام الدراسي المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن العام الدراسى الجديد سيشهد انضمام 13 مدرسة جديدة للعملية التعليمية بتكلفة تقدر بحوالي 185.5 مليون جنيه.

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وأشار المحافظ إلى ان أجهزة المحافظة تنتهج استراتيجية للتوسع في إقامة المنشآت التعليمية وتطوير المدارس على مستوى كافة الاحياء بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية وبعض مساهامات المجتمع المدنى، وخاصة في المناطق الاكثر احتياجاَ التي تشهد كثافة طلابية عالية بهدف تخفيف الكثافة لضمان حسن سير العملية التعليمية، موضحاَ أن تلك المدارس موزعة بعدد من الاحياء والمناطق، مثل حلوان والسلام وشرق مدينة نصر، وانضمام عدد منهم لإدارتي القاهرة الجديدة والشروق التعليمية.

وأشار المحافظ إلى أن الاهتمام بالعملية التعليمية لا يقتصر فقط على انشاء مدارس جديدة بل تتم عملية تطوير المدارس القائمة إنشائياَ ودعمها بالأجهزة التي تساعد على تيسير العملية التعليمية بالتوازي مع رفع قدرات المعلمين والقائمين عليها، وكذلك تنمية قدرات الطلبة بمراحل التعليم المختلفة وفق أحدث الوسائل التعليمية.

وأكد المحافظ أن المدارس الجديدة ستضيف 534 فصل للعملية التعليمية وتتنوع ما بين مدارس ابتدائية وتعليم اساسي وتجريبى واعدادى وثانوي عام وصناعي إلى جانب تخصيص بعضهم لاستحداث نوعية جديدة بالتعليم، وبالاضافة إلى الانشاء الجديد للمدراس تم اجراء تجديد واحلال كلى لمدرستين بحى روض الفرج بتكلفة 8 مليون جنيه تقريباَ، هما مدرسة التربية الحديثة الاعدادية بنين، ومدرسة جمعية السلام القبطية الابتدائية، واللتان أضافتا 14 فصل جديد بعد التوسعات لخدمة أهالي المنطقة وتقليل الكثافة الطلابية بالفصول.