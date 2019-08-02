شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: تشغيل معهد تكنولوجيا السكة الحديد وإدراجه بالمرحلة الثانيه للتنسيق (الشروط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الانتهاء من كافة الإجراءت التنسيقية مع وزارة التعليم العالي لتشغيل المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية بمنطقة وردان، والملحق بمركز تدريب وردان التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك اعتبارا من العام الدراسي «٢٠١٩/ ٢٠٢٠»، وأن المعهد تم إدراجه بالمرحله الثانية لتنسيق الثانوية العامة، لافتا إلى أنه سيتم قبول عدد ١٠٠ طالب من راغبي الالتحاق بالمعهد بعد إجراء الاختبارات الخاصة بالقبول بالمعهد، وذلك لاختيار عدد ٥٠ طالب في تخصصي السكك الحديدية في نظم الإشارات الكهربية، وتخصص ميكانيكا الوحدات المتحركة، وسيستكمل باقي الأعداد بواقع ٥٠ من حملة الشهادة الفنية المتوسطة في ذات التخصصات لتشغيل المعهد، وذلك وفقاً لاحتياجات السكك الحديدية.

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وأضاف الوزير، في بيان اليوم الجمعة، أن الهدف من إنشاء المعهد هو تخريج دفعات من الفنيين على أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة التطور الهائل في مجال السكك الحديدية، بحيث يكون الخريج مؤهل للتعامل مع أحدث أساليب التكنولوجيا في هذا المجال.

ولفت إلى أن مدة الدراسة ستكون سنتان دراسيتان على أن يمنح الطالب بعد التخرج شهادة دبلوم المعاهد الفنية الصناعية في التخصص وتعتمد من وزارة التعليم العالي وفقاً للضوابط المنظمة لذلك، وأنه تم الانتهاء من تجهيز وإعداد الفصول والقاعات الدراسية وأماكن الإعاشة الخاصة بالدفعة الأولى من طلاب المعهد مع الاحتفاظ بمركز تدريب وردان للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بجانب المعهد الفني الفوق متوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تصميم موقع الكتروني وسيتم ادراجة ضمن دليل مواقع الكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي، بحيث يوفر كافة المعلومات اللازمة للراغبين في التقدم للمعهد، وكذلك الانتهاء من تصميم المناهج الدراسية وتحديد الاختبارات الخاصة بالقبول بالمعهد، وتشمل (١- اختبار الكشف الطبي، ٢- اختبار السمات، ٣- اختبار اللياقة البدنية، ٤- الاختبار النفسي، ٥- اختبار كشف الهيئة).