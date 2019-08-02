بعد 4 وقائع.. سقوط لص مساكن تخصص في سرقة المشغولات الذهبية ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنيق مع أجهزة الأمن ببني سويف، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة المساكن.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، قيام عاطل، 35 سنة، له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة سمسطا"، بارتكاب العديد من وقائع سرقة المساكن عن طريق كسر الباب.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال استقلاله سيارة "مستأجرة" بدائرة قسم بني سويف، بمواجهته اعترف بارتكاب (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة بني سويف، وأضاف بتصرفه في المسروقات بالبيع لصاحب محل مصوغات، 19 سنة، مقيم في بندر سمسطا"، أمكن ضبطه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات (3 قرط، سلسلة، 4 غوايش، 3 خاتم).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.