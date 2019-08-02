كشف لغز مقتل سائق توك توك بالإسماعلية.. صديقاه وراء الجريمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالإسماعيلية، القبض على المتهمين بقتل سائق "توك توك".

تبلغ لمركز شرطة الإسماعيلية بالعثور على جثة لشخص مجهول في العقد الثاني من العمر مسجاة على ظهرها بقطعة أرض صحراوية بدائرة المركز بكامل ملابسه وبها جرح بالرأس وجروح طعنية بالظهر.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى بالإسماعيلية، توصلت جهوده إلى تحديد هوية المجني عليه سائق "توك توك"، مقيم بلبيس بالشرقية، وأن آخر مشاهدة له كانت بصحبة اثنين من أصدقائه مستقلين برفقته مركبة "التوك توك" الخاصة به.

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وأسفرت الجهود إلى أن صديقاه وراء ارتكاب الواقعة وهما ( جزار وآخر)، مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد سرقة مركبة "التوك توك" الخاصة بالمجني عليه، حيث قاما باستدراج المجني عليه بزعم توصيلهما لمدينة التل الكبير، ولدى وصولهم لمكان العثور على الجثة غافلاه وتعديا عليه بالضرب بآلة حادة "سكين" مُحدثين إصابته التي أودت بحياته واستوليا على مركبة "التوك توك" وهربا، وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط المركبة المستولى عليه بمكان إخفائها بدائرة مركز القرين بالشرقية ، وقرر بتخلصه من الآداة المُستخدمة بإلقائها بالطريق العام.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.