بعد مقتل 5 في مشاجرة بسبب قطعة أرض.. الأمن يضبط ترسانة أسلحة بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع لأجهزة الأمن بقنا، من ضبط شخصين بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة دشنا.

كانت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، عقب تقنين الإجراءات شنت حملة أمنية مكبرة تنسيقاً وقطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزي استهدفت أطراف عائلتين بقرية فاو قبلي دائرة مركز شرطة دشنا، إثر حدوث مشاجرة بينهما على شراء قطعة أرض بذات القرية استخدمت فيها الأسلحة النارية، وأسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة اثنين من العائلتين بأعيرة نارية متفرقة.

وأسفرت الحملة عن ضبط شخصين بحوزتهما ( 5 بنادق آلية، 7 خزن، 91 طلقة نارية من ذات العيار)، وبمواجهتهما اعترفا بأن الأسلحة المضبوطة هى المستخدمة في ارتكاب الواقعة، 2 بندقية آلية - طبنجة) بمسكن (أحد طرفي المشاجرة "جاري ضبطه").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.