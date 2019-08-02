"بلاغ على فيسبوك".. الشرطة تطارد مروجي الكيف في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة حملة تفتيشية مكبرة استهدفت ضبط مروجي المواد المخدرة بمنطقة بولاق الدكرور.

وفي ضوء ما تداولته إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) حول قيام بعض الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة ناهيا بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي تنسيقاً بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة 7 عاطلين جميعهم مُقيمين بذات المنطقة، لدى ثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة.

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عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد الجوهري ريس مباحث بولاق الدرور ومعاونيه الرائد مجدي عوض والنقيب كريم عبد الرازق من ضبطهم وبحوزتهم 160 قرصا مخدرا، 150 جرام حشيش، 200 جرام إستركوس، و3 قطع أسلحة بيضاء ومبلغ 1600 جنيه.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والأسلحة البيضاء للدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

تحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.