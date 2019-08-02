خلال يوم.. تنفيذ 51 ألف حكم قضائي وضبط 13 سلاح آلي بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى المخدرات والمطلوبين أمنيا بمديريات الأمن. وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة المنقضية عن ضبط "39 قطعة سلاح ناري بينها 13 بندقية ورشاش، 112 قضية مواد مخدرة،26611 مخالفة مرورية، 1779 مخالفة مرافق، وتنفيذ 51916 حكم قضائى متنوع". جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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