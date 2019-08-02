في المنوفية.. سقوط تاجر أدوية مجهولة المصدر عبر الـ "فيس بوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالمنوفية القبض على عاطل متهم بترويج وبيع أدوية مستوردة ومجهولة المصدر، للمواطنين، بعد عرضها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

كانت جهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، كشفت قيام عاطل، 54 سنة، مقيم بقويسنا بمحافظة المنوفية، ببيع أدوية مستوردة ومجهولة المصدر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه في محل إقامته، وبالتفتيش تم ضبط جهاز هاتف المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها، كما تبين وجود رسائل بين المتهم وآخرين تتضمن الاتفاق فيما بينهم عن بيع وشراء أدوية تخسيس مجهولة المصدر، وباستكمال التفتيش تم ضبط 1750 دواء تخسيس مستوردة مجهولة المصدر، غير مسجلة بوزارة الصحة.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة وإدارة الحساب للترويج لبيع أدوية مهربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الاستفادة مادياً.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.