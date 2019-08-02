ضبط 6 تجار مخدرات في مداهمة أمنية لمنطقة "السحر والجمال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية توجيه حملات أمنية لضبط العناصر الإجرامية بمنطقة السحر.

وأسفر الجهود خلال استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة ، مُتخذاً من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وذلك حال تواجده بدائرة المركز، وبحوزته (100جرام لمخدر الحشيش - 30 قرص مخدر - هاتف محمول.

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كما تم ضبط اثنين من العناصر الإجرامية، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، مُتخذان من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي وذلك حال تواجدهما بدائرة المركز، وبحوزتهما (150جراما لمخدر البانجو– 2 هاتف محمول)، وضُبط أحد الأشخاص وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار).

وأثمرت الجهود عن ضبط شخصين (مقيمان بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان).. وبحوزتهما (20 جرام لمخدر الهيروين - 2 هاتف محمول).

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.