مطاردة بالرصاص تنتهي بمقتل تاجر مخدرات وضبط آخران بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام في ضبط ثلاثة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة ومصرع أحدهم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

بدأت أحداث الواقعة حال قيام قوة أمنية تابعة لمباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية بالمرور لتفقد الحالة الأمنية بناحية عزبة الرملاية دائرة المركز اشتبهوا في سيارة ( ملاكي) وحال مشاهدة قائدها للقوات حاول تغيير اتجاهها للاتجاه المعاكس والهرب إلا أنه لم يتمكن فتوقف بالسيارة وترجل منها ثلاثة أشخاص وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وعلى الفور قامت القوة بمبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية حتى تمكنت من السيطرة عليهم وضبطهم.

وبالفحص تبين أنهم سائقين، عاطل، وتبين إصابة الأخير بعيار ناري، وتم نقله للمستشفى لإسعافه إلا أنه توفى فور وصوله، وضُبط بحوزتهم (2) بندقية آلي، فرد خرطوش، (82 ) طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، خزينة آلية فارغة، كمية من مخدر الهيروين وزنت (500) جرام، (6) طرب لمخدر الحشيش وزنت (600 جم)، 19 شريط لعقاري الترامادول والأبتريل المخدر، سلاح أبيض، 2 ميزان حساس، 9 هواتف محمولة، 14159 جنيه.

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وبمواجهة المتهمان اعترفا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وأن الأسلحة المضبوطة بحيازتهم للدفاع عن نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم وأن السيارة المضبوطة ملك أحد السائقين ويستخدمونها في عملية النقل والترويج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.