انتشال جثة طفل غريق بنهر النيل في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي طفل مصرعه غرقا في نهر النيل بمحافظة الجيزة. تلقى مدير قطاع أكتوبر بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بنهر النيل بدائرة مركز منشأة القناطر. دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة برجال الإنقاذ النهري برئاسة العقيد حازم الرفاعي، وانتشل رجال الضفادع البشرية الجثة. وتبين بالفحص أن الجثة لطفل ويدعى بلال سعيد 15 سنة، مقيم قرية سقيل، وتم إيداعها مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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