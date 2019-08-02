مصر | "مكنش عارف يعوم".. العثور على جثة طفل بمياه النيل في منشأة القناطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مكنش عارف يعوم".. العثور على جثة طفل بمياه النيل في منشأة القناطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي طفل مصرعه غرقا بمياه النيل، بمركز العياط، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من المقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بورود بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل طافية بمياه النيل بنطاق المركز.

ودفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ النهري، وقوة أمنية برئاسة العقيد طه فودة مفتش مباحث شمال أكتوبر، وتمكنت القوات من انتشال جثة الطفل وتبين أنه يدعي بلال.م.س، 15 سنة، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بالجثة.

وتوصلت تحريات المقدم أحمد نصر وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر إلى أن الطفل لقى مصرعه غرقا بمياه النيل، لعدم إجادته السباحة، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.