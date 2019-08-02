مصر | مصاب بـ"قطع في الأوتار".. سقوط شاب من قطار بالعياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصاب بـ"قطع في الأوتار".. سقوط شاب من قطار بالعياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب شاب بقطع في أوتار الساق اليمنى، إثر سقوطه من أحد القطارات بمركز العياط، وتم نقله إلى مستشفى أم المصريين في حالة صحية حرجة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود إشارة للرائد أحمد صبحي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، من مستشفي أم المصريين، بوصول "رشدي.ع"، 22 سنة، مصاب بجرح متهتك عميق وقطع في الأوتار بالساق اليمني.

وكشفت تحريات العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والرائد محمد مصباح معاون مباحث المركز، إلى أنه حال استقلال الشاب أحد القطارات، انزلقت قدماه، ما أسفر عن سقوطه وإصابته المشار إليها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.