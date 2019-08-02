أخبار مصر | الحكومة تنفي ١٢ شائعة في ٧ أيّام "فيديو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة تنفي ١٢ شائعة في ٧ أيّام "فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانا وفيديو توضيحي لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية.

وجاء ذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من26 يوليو حتى 2 أغسطس 2019):

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تدول حول تسريح الحكومة 25% من العاملين بالجهاز الإداري بعد إجراء تحليل المخدرات لهم، كما نفى ما أثير حول اعتزام الحكومة زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة، وما أثير حول استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الشرب عند انخفاض إيراد نهر النيل.

Advertisements

ونفى ما تدول حول وقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة، وما أثير حول بيع أدوية مخدرة في الصيدليات دون رقابة، وما تم تداوله حول فقدان بعض القطع الأثرية أثناء نقل الآثار للمتحف المصري الكبير.

ونفى ما تردد حول طرح أراض أثرية بمنطقة مارينا للبيع لصالح مستثمرين، وما تدول حول صرف مكافآت للعاملين بوزارة الأوقاف من أموال صكوك الأضاحي، وما أثير حول إلزام المصلين بدفع فواتير الكهرباء والمياه الخاصة بالمساجد.

وأيضًا نفى ما تم تداوله حول إصدار وزارة السياحة تأشيرات سياحية للحجاج غير مخصصة للحج، وما أثير حول ارتفاع أسعار لحوم الأضاحي في المنافذ قُبيل حلول عيد الأضحى، وما تدول حول استخدام مواد كيماوية ضارة لزيادة إنتاجية المحاصيل.