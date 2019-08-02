أخبار مصر | الحكومة: لا صحة لبيع أدوية مخدرة في الصيدليات دون رقابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة: لا صحة لبيع أدوية مخدرة في الصيدليات دون رقابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية أنباء بشأن بيع أدوية مخدرة بالصيدليات وأسواق الدواء دون رقابة من وزارة الصحة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُوضحةً أنه لا صحة لبيع أدوية مخدرة في الصيدليات دون رقابة من قبل الوزارة، وأن أدوية الجدول لا تُصرف إلا بـ"روشتة" مختومة من الطبيب مع احتفاظ الصيدلي بها للإثبات في حالات التفتيش، وجميع منافذ بيع الأدوية تخضع لعملية رقابة محكمة من قبل الوزارة، مُشددًة على حرصها كل الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.

كما أكدت الوزارة على استمرار الحملات الرقابية على الصيدليات والمخازن والعيادات الخاصة، مُشددةً على أنه لا تهاون مع أي مخالفات خاصة بالأدوية المهربة وأدوية الجدول المخدرة والأدوية المغشوشة، لافتةً إلى أن الاتجار في الأدوية المهربة والمغشوشة عقوبته الغرامة والحبس.

وفي النهاية، أهابت الوزارة بوسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة حول ما يتم نشره أو إذاعته، واستيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات لمثل هذه الشائعات، منعاً لإثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يرجى الاتصال على رقم الوزارة (25354150-02).