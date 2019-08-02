شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» الناقل الرسمي لأسبوع القاهرة الثاني للمياه CWW والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إنه تم اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري وشركة مصر للطيران يتضمن اعتبار الشركة هي الناقل الرسمى لمؤتمر (أسبوع القاهرة الثانى للمياه Cairo Water Week)، المزمع عقدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة من 20- 24 أكتوبر 2019 بقاعة المنارة للمؤتمرات.

وأضاف عبدالعاطي، في تصريحات صحفية الجمعة، أن اسبوع القاهرة للمياه يهدف إلى التوعية بقضايا المياه من اجل التنمية المستدامة، ومواجهه التحديات المائية بأساليب غير تقليدية وتكنولوجيا حديثة، ودعم وتنفيذ الإدارة المتكاملة للمياه، وذلك من خلال عدد من المحاور الرئيسية للأسبوع تتمثل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل ندرة المياه، والتعاون في قطاع المياه، والبحث والابتكار في مواجهة ندرة المياه، الحد من آثار التغيرات المناخية واستراتيجيات التكيف وكذا، استخدام الموارد المائية غير التقليدية في ظل ظروف ندرة المياه.