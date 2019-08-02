شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يسلّم نظيره الإثيوبي الرؤية المصرية حول قواعد ملء سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والوفد المرافق له، جلسة مباحثات ومشاورات مع وزير المياه والري والكهرباء الإثيوبي، بمقر وزارة المياه الإثيوبية، حيث تم خلالها تسليم وجهة النظر والرؤية المصرية، بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، تمهيدًا لعقد اجتماع سداسي، بحضور وزراء الري والخارجية في الدولتين، بالإضافة إلى دولة السودان .

وقال عبدالعاطي، في بيان رسمي اليوم الجمعة، إنه على صعيد المناقشات والمباحثات المشتركة تم عرض الخبرات المصرية في مجال إدارة الموارد المائية، ورفع كفاءة الاستخدام ومقاومة الحشائش المائية، موضحًا إنه تم دعوة الجانب الإثيوبي للاطلاع على تلك الخبرات والاستعداد لتنفيذ مشروعات ثنائية مشتركة، تساهم في دعم وترسيخ أوجه التعاون بين البلدين.

تأتي زيارة وزير الري لأثيوبيا عقب زيارته أمس للسودان لبحث الرؤى المشتركة بين البلدين في القضايا المشتركة ذات الاهتمام بمشاركة من وفدين رسميين من وزارتي الخارجية والري.