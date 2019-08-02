شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الحج: توقيع الكشف الطبى على 13979 حاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الموارد المائية والرى ورئيس بعثة الحج، إنه تم عقد اجتماعات متتالية لأعضاء اللجنة الرسمية للبعثة للاطمئنان على كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة للخروج بموسم الحج على الوجه الأمثل ودون حدوث أى مشاكل .

وأشار الدكتور جابر طايع رئيس قطاع الشئون الدينية بوزارة الأوقاف، إلى ضرورة العمل على تعظيم الايجابيات التى تمت للبعثات السابقة وتقليل السلبيات فى العام الحالى، وعرض استعدادات الوزارة للموسم بتدريب الخطباء والأعضاء وعلى توعية الحجاج بأداء المناسك بالشكل الميسر والمبسط وذلك بعقد مؤتمرات وندوات للحجاج بأماكن اقامتهم وكذلك بأماكن المشاعر المقدسة وأن الوزارة تستعد للموسم قبل بدايته وكذلك تم تناول موضوع مناسك الحج وآدابه بخطبة الجمعه بجميع المساجد .

وقال الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى بدار الافتاء، إنه تم إعداد كُتيب مُيسر عن الحج ومناسكه بطريقة سهلة وميسرة عن طريق الصور وتم تسليمه لكافة مسئولى بعثات حج القرعة والسياحة والتضامن الاجتماعى لتوزيعه على الحجاج ،كما أكد انه تم اعداد فيديو توعوى مدته ثمانية دقائق لتوعية الحجاج وتم تسليمه لمستشار وزير الطيران المدنى ورئيس هيئة موانى البحر الأحمر لإذاعته فى رحلات الحج الجوية والبحرية.

وأشار الدكتور علاء عيد، مستشار وزير الصحة للطب الوقائى، إلى الاستعدادات التى قامت بها وزارة الصحة وذلك بإجراء كافة التطعيمات اللازمة لجميع الحجاج قبل السفر وأنه تم إنشاء قاعدة بيانات لكافة الحجاج تشمل حالتهم الصحية والأمراض التى يعانون منها وذلك لتجهيز الادوية اللازمة لهم قبل السفر وكذلك حجز المستشفيات للحالات التى تعانى من الفشل الكلوى أو الأورام موضحا انه تم شحن أكثر من 16 طن أدوية ومستلزمات طبية وتم توزيعها على عيادات البعثة بالأراضى المقدسة .

وأكد عيد، أنه يتم متابعة حالة الحجاج داخل الاراضى المقدسة وكذلك بعد عودتهم الى ارض الوطن عن طريق مديريات الصحة بالمحافظات والوحدات الصحية بالقرى للتأكد من عدم إصابة أى من الحجاج بأى مرض من الأمراض المعديه

وأوضح أن عدد الحجاج الذين ترددوا على عيادات البعثة الطبية حتى الآن هم 13979 حاج وتلقوا الكشف الطبى والعلاج المناسب لحالاتهم وتم تحويل 30 حاج إلى المستشفى لتلقى العلاج وتماثل 10 حاج للشفاء ولا زال 19 حاج تحت الملاحظة ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة كما أنه توجد حالة وفيات واحدة كانت من ضمن الحالات الحرجة من كبار السن نتيجة اجراء جراحة استئصال ورم بالأمعاء الدقيقة .

وأضاف عيد، أن عدد الحالات التى تعانى من الفشل الكلوى 17 حالة وإجمالى عمليات الغسيل الكلوى التى قاموا بها 41 مرة وعدد حالات الاورام التى قامت بجلسات علاج الاورام هى حالة واحدة وتقوم البعثة بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة لكافة الحجاج المصريين والعمل على حل أى مشاكل يتعرض لها الحجاج.

Advertisements

وأشار وكيل الادارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية، إلى أن أفراد بعثة وزارة الداخلية من الضباط والأمناء يقومون بتقديم كل الدعم لكافة لحجاج داخل مصر قبل السفر وكذلك استقبالهم بالمطارات والموانئ بالأراضى السعودية لإرشادهم وتأمينهم حتى الوصول الى أماكن اقامتهم وإزالة اى عوائق تواجههم وذلك بالتنسيق مع السلطات السعودية.

وأوضحت حنان حماد، مدير عام الإدارة العامة للجمعيات بالتضامن الاجتماعى أنه تقدم لحج التضامن حوالى 32 ألف و300 مواطن تم اختيار حوالى 12 ألف حاج إلكترونياً وتم توفير 9 فنادق بمكة و10 بالمدينة بمناطق مركزية قريبة من الحرم تيسيرا على الحجا وتم مراعاة تخصيص مشرف لكل 45 حاج وتم اختيارهم بعمل اختبارات الكترونيه وشفويه لهم وأفادت سيادتها الى انه تم مغادرة حوالى 8500 حاج ومتبقى حوالى 3835 وسيتم سفرهم خلال الفترة من حتى الاحد القادم.

وصرح عبد الحميد عبد الحليم عضو للجنة لعليا للحج والعمرة بوزارة السياحة انه تم التنسيق بين كافه الجهات المعنية للتيسير على الحجاج كما تم توفير سكن لأطباء البعثه وعمل عيادات للحجاج بها.

وذكر المستشار احمد العال مستشار وزير الطيران المدنى انه تم تخصيص طائرات من الطراز العريض لاستيفاء اكبر عدد ممكن من الحجاج وتم ارسال بعثة للأراضى السعودية ليكونوا فى استقبال الحجاج هناك وتم توفير طاقم من ضباط الجوازات على الطائرات لتسهيل اجراءات الحجاج قبل الدخول للأراضى المصرية تسهيلا عليهم، مشيرًا إلى أنه تم تشغيل 775 رحلة منهم 206 رحله لجده وذلك لنقل 41 الف حاج، وأن عدد تأشيرات الحج اكثر من 90 ألف تأشيرة منهم 24 الف لحج القرعه و12 ألف للتضامن والباقى للحج السياحى.