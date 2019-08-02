شاب يصارع الموت بعد سقوطه من "قطار العياط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: يسابق أطباء مستشفى أم المصريين الزمن لإنقاذ شاب سقط من قطار ركاب بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة. تلقى العميد ياسر يوسف مأمور قسم شرطة العياط إخطارا من إدارة شرطة النجدة بسقوط شاب من أحد القطارات، ونقله إلى مستشفى أم المصريين. وتبين إصابة رشدي عبيدي 20 سنة، بجرح متهتك عميق وقطع فى الأوتار بالساق اليمنى، وحالته خطرة. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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