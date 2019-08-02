أخبار مصر | احذر.. طقس اليوم حار على هذه المناطق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احذر.. طقس اليوم حار على هذه المناطق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلاً، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية ومناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 36

شبين الكوم 24 36

طنطا 24 35

دمنهور 25 33

الإسكندرية 25 31

بلطيم 24 31

مطروح 24 31

السلوم 22 33

سيوة 25 39

بورسعيد 25 32

دمياط 25 31

الزقازيق 24 36

الإسماعيلية 23 38

السويس 24 37

العريش 23 33

رفح 23 32

رأس سدر 27 38

نخل 20 36

نويبع 28 37

طابا 28 35

كاترين 19 33

الطور 26 37

شرم الشيخ 28 40

الغردقة 28 41

مرسى علم 28 39

الفيوم 24 39

بنى سويف 24 39

المنيا 24 39

أسيوط 24 41

سوهاج 26 41

قنا 26 42

الأقصر 29 43

أسوان 28 44

أبوسمبل 25 42

الوادي الجديد 24 44

شلاتين 29 37

أبو رماد 27 35

حلايب 30 34

رأس حدربة 29 34

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

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الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 41

المدينة 28 43

الرياض 28 45

المنامة 35 40

أبوظبي 32 42

الدوحة 34 44

الكويت 33 49

دمشق 18 37

بيروت 26 31

عمان 18 32

القدس 19 29

غزة 23 31

بغداد 28 46

مسقط 31 36

صنعاء 14 23

الخرطوم 27 37

طرابلس 23 34

تونس 27 41

الجزائر 23 29

الرباط 20 26

نواكشوط 24 32

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 18 34

إسطنبول 20 30

إسلام أباد 25 32

نيودلهي 27 32

جاكرتا 23 33

بكين 24 30

كوالالمبور 23 33

طوكيو 26 33

أثينا 25 35

روما 19 32

باريس 14 27

مدريد 20 34

برلين 15 24

لندن 14 23

مونتريال 17 27

موسكو 15 18

نيويورك 23 30

واشنطن 22 31