شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. الوادي الجديد تطلق حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر محافظ الوادي الجديد، محمد الزملوط، مساء الخميس، إطلاق أكبر حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، تجاه الممتنعين عن سداد قيمة 25%، من قيمة تقنين الأراضي، وذلك لاسترداد حق الدولة.

وقال المحافظ، في بيان، إن الحملة تنطلق، السبت، وأن على من يرغب في تقنين أراضي واضعي اليد، سرعة سداد المستحقات المالية المحددة، مؤكدا ضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وزيادة أعداد العاملين لسرعة الانتهاء من كافة الملفات قبل عيد الأضحى، خاصة ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا جميع الاشتراطات المطلوبة وفقا للضوابط والمعايير المحددة.

كما وجه المحافظ بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كافة أشكال التعدي على الأراضي، خاصة التي لم تسدد الرسوم المقررة، بجانب وضع التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين من واضعي اليد بدفع المبالغ المستحقة على أقساط، وذلك للتيسير عليهم في إجراءات تقنين أوضاعهم.