شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الجمعة.. الأخبار المتوقعة 2 أغسطس 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسيّر الشركة الوطنية «مصر للطيران» 16 رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة، لنقل 3700 حاج، بواقع 7 رحلات إلى جدة، لنقل 1500 حاج و9 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 2200 حاج.

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تنظم وزارة الأوقاف 3 قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف، إلى محافظات مطروح والمنيا والبحيرة، في إطار اهتمام الوزارة بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية.

تعقد الدول الضامنة لعملية آستانا «روسيا وتركيا وإيران» جلسة مباحثات بشأن تسوية الأزمة السورية، يصدر عنها بيان مشترك للدول الثلاث.

يواجه المنتخب الوطني لكرة السلة ناشئات «تحت 16 سنة» منتخب أنجولا، الذي تأهل مباشرة إلى نصف النهائي كأول المجموعة الأولى.