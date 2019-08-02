تعرف على حكم شم الروائح بالنسبة للمحرم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما حكم شم الروائح الطيبة بالنسبة للمحرم؟.. سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمى للفتوى، وجاء رد المركز كالآتى: فإن شم المحرم للروائح الطيبة مختلفٌ فيه بين الفقهاء، فمنهم من قال: بالكراهة، ومنهم من قال: بالحرمة، لذلك يستحب للمحرم أن يمتنع عن شمِّها قصدًا، أما شمها بلا قصد فلا كراهة فيه ولا تحريم.

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