آليات وشروط جديدة.. التموين تكشف مراحل أخرى لحذف غير المستحقين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال وزير التموين، إن هناك مراحل جديدة من حذف غير المستحقين تتضمن آليات ومحددات جديدة؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف الوزير، لمصراوي، على هامش مشاركته بمؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية: "لن يكون هناك أي تعديل لمنظومة الدعم قريبا ولن نطبق أي منظومة جديدة إلا بعد اختبارها جيدا تأكيدًا للتطبيق الأمثل.

وأوضح الوزير، أن الوزارة مستمرة في تنقية البطاقات، وحذف غير المستحقين للدعم، وستكون هناك مراحل جديدة بشروط جديدة، لمحددات الدعم تعلنها لجنة العدالة الاجتماعية في وقتها.

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وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه من المنتظر إضافة المواليد الجدد على البطاقات خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف الوزير، أن جميع الإجراءات الخاصة بإضافة المواليد الجدد، مثل الحصر والتصنيف وغيرها انتهت بشكل كامل وفي انتظار القرار النهائي بتفعيل الصرف لهم.

وأكد الوزير أن الإعلان قريبا عن الموعد بالتحديد وعن عدد المواليد الذين من المقرر أن يصرفوا السلع التموينية.

وأوضح الوزير، أن عمليات التنقية بالمرحلة الرابعة مستمرة وفقا لمعايير الحذف التي جرى الإعلان عنها والتي تنطبق على ما يقرب من 700 ألف مواطن.​​