الرطوبة 80%.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الجمعة يشهد استقرارا في الأحوال الجوية لتصبح درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي، قائلا: ليس هناك أي ظواهر جوية غريبة أو حاجة تخوف المواطنين من الطقس أو تؤثر عليهم.

وأوضح شاهين في تصريحات لمصراوي، اليوم، أن نسب الرطوبة مرتفعة مع بدايات شهر أغسطس وتصل لـ 80% على القاهرة والوجه البحري، بينما تصل لـ 90% على السواحل الشمالية ما يزيد من فرص تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

ونوه إلى أن درجات الحرارة على محافظة القاهرة تبلغ 36 درجة مئوية، وتتراوح على السواحل من 32 إلى 33 درجة، وتصل في شمال الصعيد لـ 39 درجة، بينما تترواح على جنوب الصعيد من 42 إلى 43 درجة مئوية.

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وتابع: هذا بدوره في نهاية الأسبوع يجعلنا ننصح المواطنين لكي يهربوا من ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الداخلية وحتى السواحل الشمالية، القيادة بهدوء على الطرق أثناء الصباح الباكر على الطرق كون الرؤية تقل مع الشبورة المائية.

وحول الرياح، قال شاهين، إنها معتدلة على أغلب الأنحاء، وينحصر نشاط نسبي في سرعة الرياح على المناطق الساحلية الشمالية الغربية عند البحر المتوسط "الإسكندرية ـ السلوم ـ مرسى مطروح"، أما المناطق الشرقية مثل البحر الأحمر وخليج السويس ليس بهما أي نشاط.

ونصح مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، تجنب التواجد في الأماكن المفتوحة والمعرضة لأشعة الشمس المباشرة، وارتداء غطاء للرأس، وارتداء ملابس خفيفة لتقليل الإحساس بالحرارة، والحرص على شرب الماء والسوائل بشكل مستمر.