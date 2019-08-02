نصائح وتحذيرات مهمة من الأرصاد للحجاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وجه محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بعض النصائح للحجاج المصريين بالأراضي المقدسة منها: شرب الماء باستمرار، وتجنب أشعة الشمس المباشرة، لارتفاع درجات الحرارة وحدة سطوع الشمس في الأراضي المقدسة.

ونصح شاهين في تصريحات لمصراوي، اليوم، الحجاج أيضا، في حال الشعور بالإجهاد أو التعب أو الإرهاق أو الإحساس بدوار، التوجه سريعا إلى البعثة الطبية المرافقة لهم؛ تجنبا لأي مخاطر قد تقع، والتواجد في مناطق جيدة التهوية خاصة أصحاب مرضى ضيق التنفس.

وتابع: على الحجاج الحذر من الطقس في السعودية خلال الفترة الحالية، كون درجات الحرارة في مكة والمدينة تتخطى 44 درجة مئوية، وتغطية رؤوسهم بالشمسية الخاصة تجنبا لآشعة الشمس المباشرة، وعدم التزاحم بقدر الإمكان حفاظا على صحتهم، لأن درجات الحرارة ونسب الرطوبة هناك أعلى بكثير عن مصر، وذلك بسبب التأثر بالمنخفض الهندي بشكل مستمر، متمنيا ذهابهم وعودتهم إلى أرض الوطن بسلام وأمان وربنا يكرمهم ويتقبل منهم إن شاء الله.

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وكانت المملكة العربية السعودية، حذرت من الطقس خلال موسم الحج، موضحة أنه سيكون شديد الحرارة.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، إن موسم الحج لهذا العام يتزامن مع شهر أغسطس 2019، ويمكن وصفه من خلال تحليل البيانات المناخية التاريخية بأنه طقس حار إلى شديد الحرارة خلال النهار، يميل نسبيا للاعتدال ليلا، مع تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع التي تتخللها خلايا ركامية رعدية ممطرة أحيانا، والرؤية الأفقية جيدة بشكل عام انخفضت في بعض الفترات لأقل من 4 كم بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

وانطلقت يوم 18 يوليو الماضي، أولى رحلات الحجاج المصريين، إلى الأراضي المقدسة، بدأت بحجاج وزارة الداخلية "القرعة"، تلاها حجاج وزارة التضامن الاجتماعي "الجمعيات الأهلية"، ثم رحلات رحلات حجاج "السياحة".